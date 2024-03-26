台灣海巡添船艦　綠委吳思瑤：確保台海安全

民進黨團幹事長吳思瑤回應記者提問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月26日電（記者 黃筱筠）為確保台灣海巡艦艇適航性，以及面對中國大陸海警頻繁進入，“行政院”於日前核定“2024至2028年海域巡護整備計劃”，預計5年將投入逾新台幣88.5億元，完成114艘次艦船艇整備，以及辦理台東艦等艦艇深度保養與主機採購作業，以確保台灣海防能力。



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤認同說，衹有最強的海巡團隊與軟硬體，才能確保台灣海疆安全，也希望朝野一起支持。



對於整備計劃，“海巡署”表示，因維護台灣海洋漁業權益、執行海上救險救難與查緝非法走私等任務，使得各型艦船容易造成機件磨損。為了確保船艦的適航性，並符合現行法定航政機關及驗船機構檢查時限，“海巡署”將規劃114艘次艦船艇計劃整備，並分批採購4部3千噸級備用主機等需求。今年優先編列15.6億元，預計維修整備19艘艦艇。



吳思瑤表示，基於維護台灣海疆安全，以及中國大陸現在處處進逼，要加強我們海巡弟兄裝備提升，將要投入88億元的海巡裝備精進提升，要給海巡最精良的裝備，希望朝野一起支持，第一線的弟兄要給他們最精良的裝備。衹有最強海巡團隊、軟硬體，才能確保台灣海疆安全。