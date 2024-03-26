台中市又要賣土地　盧秀燕打預防針

國民黨籍台中市長盧秀燕強調，標售土地總面積僅108坪，平均一筆土地約5坪，屬於畸零地。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月26日電（記者 方敬為）中國國民黨台中市長盧秀燕先前遭民進黨批評是“賣地巨人”，今天上午主持市政會議，針對財政局提案，計劃處分19筆市有土地，特別說明，強調標售土地總面積僅108坪，平均一筆土地約5坪，屬於畸零地。市府標售無管理效益之土地，換取財源挹注施政，特此向大家報告。



台中市政府26日召開市政會議，財政局在會後提案“處分西屯區廣福段13-1地號等19筆面積合計108.4坪市有非公用土地”，盧秀燕在裁示前對外說明，台中市在處理市有地標售，一切依相關規定辦理。



盧秀燕表示，台中市政府標售土地有兩類，第一類是屬於市有地，就是祖傳下來的市政府擁有土地，這部分“中央”規定500坪以上不能出售。台中市政府在她上任後加嚴，只要100坪以上就不出售，儘量將祖傳市有地留住。這次標售的土地雖然為市有地，但都是畸零地，19筆、面積108坪，等於平均一筆土地衹有5坪左右，市府對一些相對畸零的土地，鑒於難以管理、沒有效益，因此安排標售。



盧秀燕說，另外一種土地標售則是“投資所得”，地方政府因為稅收不足，大部要上繳官方，加上規費收入也有限，所以地方政府為了籌措財源，必須去經營事業，比如果菜市場、肉品市場。另外就是參加投資，像是“土地重劃”，這種投資分回來的錢或者土地，是投資報酬，市府經常會依規定變現，挹注市庫，以利施政。



盧秀燕提到，先前市府標售的抵費地就是投資所得，市府不會刻意去囤積，而是將它處理掉，換取財源，挹注施政。市府不是靠炒土地賺錢，政府機關的存在並不是為了賺土地，不是房地產公司，要大量囤積土地，而是必須基於財源施政進行妥適處理。這方面“中央”、地方政府皆然，為了讓各界瞭解相關辦法，特別藉此機會向大家報告。