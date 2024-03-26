竹科AI大廠火災無傷亡　高虹安讚企業義消

高虹安接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月26日電（記者 盧誠輝）位於新竹科學園區的AI供應鏈大廠緯創資通公司25日深夜驚傳發生火災，所幸並未造成人員傷亡。台灣民眾黨新竹市長高虹安今日出席活動時表示，竹科企業義消在2個月底才正式成軍，透過平時紮實的教育訓練，在此次火災發揮功效，讓火勢能被快速撲滅，且無造成人員傷亡，是政府與民間合作非常好的典範。



高虹安今日出席新竹市少年刑務所職務官舍群修復再利用第一期工程開工典禮，出席者包括民眾黨新竹市議員李國璋和宋品瑩、時代力量新竹市議員林彥甫和廖子齊、民進黨新竹市議員楊玲宜、無黨籍新竹市議員鄭慶欽和陳啟源等人。



針對緯創公司火災，高虹安在會後接受媒體聯訪時指出，昨天半夜大約10點多的時候，竹科園區的緯創資公司通發生火災，新竹市消防局大約在11點的時候接獲通報，也立即跟緯創公司進行聯繫，並派遣19輛消防車到場，也疏散了433位緯創員工，火勢大約在凌晨1點撲滅。



高虹安說，因緯創公司在竹科的廠房約有4到5千坪，面積非常大，起火點在6樓頂樓的室外空調主機，火勢順著空調管線延燒，消防局也以最謹慎的態度來處理此次火災，詳細起火原因消防局也會再去釐清。



高虹安提到，緯創公司在今年2月才加入竹科企業義消，當時消防局有提供4小時的專業訓練給緯創公司，也有幫企業義消同仁保意外險，所以在這樣的訓練和保障下，昨天火災發生第一時間，緯創公司內部也立即展開自衛整備工作，順應著平時企業義消訓練的SOP，立刻進行相關人員的疏散和撤離，且在消防局到場後也能很快回報廠房設備的配置，才能讓火勢很快撲滅，未造成人員傷亡。



高虹安強調，竹科企業義消是備而不用，一旦用到就是希望能大幅降低企業財損和保障員工的生命財產安全，而昨天正好是政府和民間合作非常好的典範，後續也會將這個範例和竹科企業義消再進行更多的宣導與教育訓練。