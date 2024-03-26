政治力介入勞動檢查？許銘春否認

許銘春（右）與陳建仁答詢。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月26日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立委”謝龍介今日在質詢時說，他聽聞業者只要對民進黨捐款，就不必接受勞動檢查，用政治介入勞動檢查，他很不以為然。“勞動部長”許銘春當場否認，強調沒有這回事。“行政院長”陳建仁則表示，對於政治介入勞動檢查，他一定要求這樣不行。



“立法院”今日邀請“行政院長”陳建仁率官員進行施政報告並備詢。



謝龍介表示，來台後逃逸的外勞有8.5萬人，是否知道逃逸外勞都在做什麼？



陳建仁說，有一些還是在打工。



謝龍介指出，我們台灣現在的工地，竟然有外籍勞工在當工頭，和台灣工頭拚，我們的工頭派工，每人每日工資新台幣2800元，但僱用逃逸外勞只要2300元，逃逸的在和台灣的拚，我們的還要繳勞保，逃逸外勞人力成本比較低，。些狀況我們都抓不到，陳建仁有沒有信心抓到人？



陳建仁表示，這我們會認真查緝。



許銘春表示，有接獲線報我們就會查緝，一檢舉我們一定會去查緝。



謝龍介又提到，兩周前在苗栗鯉魚潭水庫有一位22歲的年輕人在工作卻溺死，他在水庫工作開動力船，此人沒駕照，為什麼可以開？結果“勞動部”有去勞動檢查嗎？整個水庫都沒有監視器，大家不知道他怎麼溺斃的，你們對特殊行業怎麼監督的？



謝龍介指出，他聽人說，只要對民進黨捐款，都不必接受勞動檢查，勞動檢查用政治介入就對了？他很不以為然。



許銘春趕緊表示，沒有這回事。



陳建仁也表示，“勞動部”如果用政治介入勞動檢查，他一定會要求不行。