中評現場：博鰲首場發布會聚焦何在

博鰲亞洲論壇2024年年會首場新聞發布會在海南博鰲舉行，博鰲論壇秘書長李保東出席並講話（中評社 李子寧攝） 中評社博鰲3月27日電（記者 李子寧）博鰲亞洲論壇2024年年會首場新聞發布會26日上午在博鰲論壇新聞中心舉行。博鰲亞洲論壇秘書長李保東出席並發表講話。



李保東首先向參加本屆年會的來自60多個國家和地區的近2000名代表以及來自約40個國家和地區的1100餘名記者表示歡迎。



李保東說，今年年會的主題是“亞洲與世界：共同的挑戰，共同的責任”。當前全球面臨的難題紛繁複雜，衹有國際社會共同迎接挑戰，共同肩負責任，切實加強合作，才能推動世界繼續走上和平與繁榮的軌道。



李保東表示，今年的年會設置了“4+1”個板塊議題，即“世界經濟”、“科技創新”、“社會發展”、“國際合作”以及“共迎挑戰”板塊。前述四個板塊從不同領域入手，深入分析當前亞洲與世界面臨的挑戰與機遇，探討世界發展中的共同利益和共同責任。第五個板塊則從不同的嘉賓視角出發，探討如何加強合作、共迎挑戰。這個板塊包括一系列的雙邊對話會和企業家圓桌會。希望通過以上五個板塊議題的探討，來進一步增進這樣的共識，即實現可持續發展是世界各國的共同利益，團結合作是國際社會的共同責任。



李保東強調，當前世界經濟增速表現疲軟，國際形勢變亂交織，自然災害和極端天氣頻發，全球治理需求日益緊迫，世界發展和安全面臨諸多挑戰。但世界經濟正在逐步走出疫情的陰霾，科技創新帶來了新的增長動力。論壇希望通過此次年會的討論，凝結各方智慧，團結亞洲與世界的力量，攜手向前攻堅克難，共創未來。



李保東發言結束後，中國社會科學院學部委員、世界經濟與政治研究所所長張宇燕以及原對外經濟貿易大學副校長林桂軍就年會旗艦報告進行了分析解讀。

