外交部：中國就菲船只採取執法措施無可非議

外交部發言人林劍。（來源：新華社） 中評社北京3月26日電／據新華社報導，針對菲律賓近日非法侵闖仁愛礁鄰近海域一事，外交部發言人林劍25日在例行記者會上回答相關提問時說，面對菲方船只的強行衝闖，中國海警不得不採取必要執法措施，現場操作正當合法、專業克制，無可非議。



林劍表示，仁愛礁是中國南沙群島的一部分，歷來是中國的領土。3月23日，菲律賓再次違背自身的承諾，派1艘運補船和2艘海警船，以運補生活物資的名義，非法侵闖仁愛礁鄰近海域。實際上，菲方此次運補的根本不是生活物資，而是維修加固非法“坐灘”軍艦的建築材料，企圖在中國的無人島礁上建設永久哨所，以此實現對仁愛礁的永久非法侵占。菲方出爾反爾，言而無信，嚴重違反多次向中方作出的承諾，嚴重違反《南海各方行為宣言》第五條。面對菲方船只的強行衝闖，中國海警不得不採取必要執法措施，現場操作正當合法、專業克制，無可非議。



“中方要求菲方立即停止侵權挑釁，如其一意孤行，中方必將繼續採取堅決措施維護自身領土主權和海洋權益。”他說。



近日，美國國務院發言人就中方針對菲方採取的行為發表了消極言論。對此，林劍表示，美國的有關言論完全是罔顧事實、顛倒黑白。美方不是南海問題當事方，卻屢屢插手、挑撥中菲涉海問題，無端攻擊指責中方，企圖攪亂地區局勢。美方還動輒以《美菲共同防禦條約》相威脅，明目張膽地為菲方侵犯中方主權撐腰打氣，嚴重違反《聯合國憲章》宗旨和原則，嚴重危害地區和平穩定。



林劍說，南海仲裁案違背“國家同意”這一國際法基本原則，其裁決是非法的、無效的，沒有任何拘束力。任何試圖利用南海仲裁案非法裁決損害中方領土主權和海洋權益的圖謀都不會得逞。南海的航行自由從來都不是問題，每年10萬艘以上的商船航經該海域，至今沒有一艘商船遇到阻礙。但美國及個別國家總是打著“航行自由”的幌子，在南海大搞侵權挑釁，破壞南海和平穩定，是赤裸裸的強盜邏輯。



林劍表示，中國始終致力於堅定捍衛自身領土主權和海洋權益，同時致力於同地區國家一道維護南海和平穩定。希望各方認清事實真相，秉持客觀公正，切實尊重中方權益以及地區國家為南海和平穩定付出的努力。