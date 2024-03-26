蕭美琴出訪密不透風　翁履中析她已主導這些

旅美學者翁履中（中評社 資料圖片） 中評社台北3月26日電／馬英九將於4月1日至11日再度率團訪問中國大陸。旅美學者翁履中26日在廣播節目表示，美方因不瞭解中國國民黨訪中立場才會對該行程畫上問號。他也指出，蕭美琴訪美行程密不透風，可能顯示“國安”、外交等單位已經由她主導，更預測未來在外交議題上她會是重要角色，且可能是她說了算。



根據《中時新聞網》報導，翁履中26日在中廣節目《千秋萬事》中說，在目前美方抗中氛圍下，對在野黨、藍營到中國大陸訪問多數都認為為何要做這件事，不太瞭解國民黨立場究竟是真的傳統的統一派還是純粹想建立溝通管道帶來和平。美方其實無法分辨馬英九、國民黨副主席夏立言是否真的堅定站穩“中華民國”立場，也就是因為如此，任何訪陸行程都會被畫上問號。



翁履中指出，就他經驗而言，都是馬英九自己來美國聊後，美方才知道他的立場，其實某種程度凸顯國民黨在美國論述要加強。他點出，回過來想，是否因為美國覺得有問題，而不該赴陸。他認為不應如此，我們自認“中華民國”是民主自由，就應該對所有國民都有信心，包含馬英九與其他民眾都是，有無賣台行徑眾目睽睽都經得起來檢視，然若真的站在“中華民國”立場，也無從譴責。



翁履中分析，馬英九常常被拿來當箭靶的原因就是因為目前台灣政治氛圍很少人有勇氣逆風而行，在台灣要強調“中華民國”、直挺挺去和大陸交流不容易。



翁履中也提醒，兩岸關係還是要靠自己。



至於蕭美琴近日低調訪美，翁履中指出，目前“外交部”喜歡打宣傳戰，有好的機會不會省著宣傳，然而蕭美琴此次訪美對外消息密不透風，可能“國安”、外交等單位已經轉手到她手上，由她主導而非“外交部”操盤了，交接應已在進行中。他預測，未來對外關係蕭美琴應會扮演重要的角色，而且是她說了算。