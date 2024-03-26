馬英九4月再訪陸　羅智強：開啟和平契機

馬英九將於4月1日到11日率台灣青年訪問大陸，藍委羅智強發表看法。（照：羅智強臉書） 中評社台北3月26日電／馬英九將於4月1日到11日率台灣青年訪問大陸，會不會有二次馬習會備受關注。對此，中國國民黨“立委”羅智強今日在臉書發文表示，此次馬英九到北京，會不會有二次馬習會備受關注，無論兩人能否再次碰面，此行都有助於緩和大陸對台敵意，開啟和平契機。



羅智強祝福馬英九訪陸成功，為兩岸萬世開太平。



羅智強說，馬英九4月1日將帶領大九學堂學生，將再次訪問大陸，造訪廣東、陝西及北京等地。去年馬英九訪問大陸，民進黨一遍罵聲，王義川說馬英九被騙，高鐵沒靠背；獨派學者信誓旦旦說馬英九不敢提“中華民國”。結果全部被狠狠打臉。馬英九多次在大陸高呼“中華民國”。



羅智強指出，馬英九將再度訪問大陸，可預見的，不只又會引來多少酸言酸語。但為了兩岸和平、為了台灣安全、為了“中華民國”，兩岸必須有可以溝通的公道伯，來降低衝突。這一點，其實賴清德應該要正面看待。



羅智強表示，馬英九每次訪問大陸，都是滿滿的“中華民國”元素、中華文化元素。廣東是國父孫中山先生的故鄉，廣州更是革命的起點；陝西是中華人文始祖軒轅黃帝陵墓所在地；北京則是近代中國的政經中心。曾任“中華民國”“元首”，中國國民黨主席，馬英九將與青年學子到黃花崗72烈士墓前憑弔，並走訪黃埔軍校、國民黨第一次代表大會等舊址，見證革命來時路。



羅智強說明，在馬執政任內，曾六度率文武官員赴圓山忠烈祠遙祭黃陵，弘揚慎終追遠精神，表達政府對中華傳統文化的重視。此次，馬英九將再次登陸親祭黃帝陵，不僅是實踐文化傳承使命，更是對民進黨去中國化的撥亂反正。



羅智強提到，8年多前，馬習在新加坡會面，為兩岸搭起和平大橋。民進黨打破九二共識，兩岸關係跌落谷底。自稱“台獨”工作者的賴清德即將上任，台海暗潮洶湧。



羅智強說，此次馬英九到北京，會不會有二次馬習會備受關注。無論兩人能否再次碰面，此行都有助於緩和大陸對台敵意，開啟和平契機。



羅智強強調，或許有人會說，現在執政的是民進黨，馬英九有什麼好操心？但這就是他認識的馬英九，和平是為了人民，他始終以民為念。



最後，羅智強表示，此行勢必再遭民進黨的抹紅、抹黑攻擊。但馬英九胸懷“中華民國”，心繫台灣安全，力促兩岸和平，雖千萬人吾往矣！馬“總統”加油！兩岸和平加油！”



馬英九基金會25日召開記者會宣布，馬英九應中國大陸邀請，將於4月1日到11日率“大九學堂”青年學子訪問廣東、陝西與北京，並出席祭黃帝陵大典。這是馬英九繼2023年3月27日到4月7日訪陸後，再次應邀到大陸訪問。此行團員包括馬英九、馬英九基金會執行長蕭旭岑、“總統府”前專門委員王光慈、“國安會”前諮詢委員邱坤玄、20名“大九學堂”學員。