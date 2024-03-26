陳建仁：盼馬英九在大陸體現“台灣主權”

陳建仁答詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月26日電（記者 俞敦平）針對馬英九4月將二度訪問中國大陸，中國國民黨“立委”賴士葆26日上午在“立法院”會詢問“行政院長”陳建仁的看法，陳建仁回應，希望馬英九能在大陸體現台灣的“主權”、自由與民主價值。



但對陳建仁的說法，賴士葆不甘示弱的回擊，提到蔡英文不敢登太平島，兩人展開馬蔡到底誰有維護“台灣主權”的激辯。



賴士葆首先提到陳建仁稍早受訪時對馬英九即將訪問大陸的行程表示尊重，並接著追問他對此進一步的看法。



陳建仁表示，他對馬英九個人的選擇尊重，同時強調若馬英九在訪問期間需要安全保障，政府將提供必要的保護。他最後也補充說希望馬英九能夠在大陸體現台灣人民對於“主權”、自由、民主價值的期望。



面對陳建仁最後的補充，賴士葆認為是陳建仁對他的挑釁，他舉出馬英九去年的訪問大陸之旅時，受到廣泛的媒體報導，並在各地強調“中華民國”的存在。他接著指出，根據民調，絕大多數的台灣人民希望兩岸能有更多的交流，以此來反駁陳建仁。



陳建仁接著回應，他認為馬英九儘管有自稱是“中華民國”的“總統”但沒有被大陸官方承認，然後補充說政府也希望兩岸能有更多健康有序的交流。



隨後，賴士葆問陳建仁對於可能發生的第二次馬習會的看法。陳建仁稱這是一個假設性問題，無法給出答案。賴士葆繼續追問，根據他的情報馬習二次會機率非常高。陳建仁回說，如果有機會，希望馬英九能在習的面前主張台灣是一個“主權獨立的國家”，並捍衛台灣的自由民主。



此舉再度引來賴士葆的不滿，他痛批假如要談“主權”的話，那近日蔡英文不敢去太平島，甚至不敢參加斥資新台幣17億建設的太平島港口開幕式。陳建仁沒等賴士葆說完插話回說太平島本來就是台灣的領土，不然我們怎麼能建港，為何需要再去宣示“主權”。



賴士葆不滿被打斷，他要求陳建仁尊重他的質詢。他接著痛批蔡英文未能抵抗來自美國的壓力並痛批蔡英文是chicken。他指出，與之前馬英九的堅定立場相對比，馬英九當時不顧美國的反對訪問太平島，蔡英文衹有嘴上喊捍衛主“權的”行為讓人瞧不起。



接著他開始提問關於今日議程的勞動節問題。儘管質詢的賴士葆已經主動轉換主題，但陳建仁回應時，仍先強調了他不認同賴士葆的觀點，他才繼續回答賴士葆關於勞動節的新提問。