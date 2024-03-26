賴士葆替公教發聲　批陳建仁說風涼話

藍委賴士葆質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月26日電（記者 俞敦平)中國國民黨“立委”賴士葆26日上午在質詢時，與“行政院長”陳建仁針對年金改革進行激烈辯論。賴士葆提出對政府補貼勞保政策的質疑，同時對公教人員的待遇大感不公，導致老公務員不敢退休，年輕公務員招募不到。陳建仁表示感謝那些選擇繼續留任的公務人員，他們的經驗和對“國家”的忠誠是寶貴的資產。



對於陳建仁的回應賴士葆大感不滿，痛批他都在說風涼話。



賴士葆首先指出政府大量補貼勞保，但卻大砍公教人員年金，自從年金改革實施以來，公教人員的所得替代率不斷下降，從75%降至60%，這使得許多人面臨生活困難。



對此，陳建仁回應說，年金改革的目的是為了確保年金制度的長期可持續性。改革過程中節省下來的資金約2000億新台幣，已經被投入基金中。這樣的措施是為了讓現職和退休人員都能夠長久地領取年金。



賴士葆接著指出，由於年金改革，許多公務人員選擇不退休，退休率比以前減少36%，同樣新的公務人員也招募不足。對此，陳建仁表示感謝那些選擇繼續留任的公務人員，他們的經驗和對“國家”的忠誠是寶貴的資產。



對陳建仁的回應，賴士葆大感不滿。他痛批陳建仁在說風涼話，他質疑為何勞保改革未能跟上步伐，並指出勞保改革至今仍未有實質的進展。



陳建仁回應說，勞保改革方案已經提出，但勞資雙方尚未達成共識。他重申，政府將承擔最終責任，並將繼續撥款支持勞保制度。