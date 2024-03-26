替死者家屬發聲　藍委批蔡政府技術性廢死

藍委吳宗憲質詢。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月26日電（記者 張嘉文）曾任檢察官20多年的中國國民黨“立委”吳宗憲今天在“立法院”總質詢時，質疑現在的民進黨政府是技術性廢死，“法務部”都不執行死刑，喊話同樣曾是檢察官，且當過他長官的“法務部長”蔡清祥要有Guts，加害人和被害人是要平衡的，不該向錯誤的人權團體（指廢死團體）低頭。



“立法院”今天進行最後一天的“行政院長”陳建仁施政報告並備質詢，在司法及法制組的總質詢上，吳宗憲針對死刑是否執行等問題提出質詢。



吳宗憲說，目前的政府就像是技術性廢死，“法務部”都不處理，是不是要增列無期徒刑不得假釋？讓將來法官在處理無期徒刑時，得假釋或不得假釋有選擇的空間。



蔡清祥回說，這都會考量，對將來“釋憲”結果，“法務部”都有充分準備。



吳宗憲接著提問，日前發生的國中生割喉案家屬曾找過他，他要藉此機會為家屬發聲，並唸出家屬聲明：“難道死者因為不能為自己說話就該白白冤死嗎？我們孩子的生命正要展開最美的人生時，卻無辜被折翼，難道凶手就可以再被所謂的人權保障嗎？如此請人權團體也還給我孩子的生命權，那麼我也就不用糾結了。凶手在逞凶時，凶殘至極，也沒有留給我兒子一點生的機會，法律本該捍衛生命安全，而非來問我們要不要有死刑。難道法律要自白律法已死，人命不值錢嗎？請不要為了少數人的人權，而損害大眾的生命安全。”



吳宗憲要求蔡清祥要有肩膀扛起，他提到，33歲的時候曾為了某案件具體求處過死刑，當時也想過是否會背負業障。但轉念又想，既然是為了社會安全就不應該想太多，即便有業障也要有肩膀為全民扛下。而“法務部長”身為“中華民國”死刑執行命令的簽署權人，也必須有足夠的擔當才稱得上是盡責，絕對不能為政治服務。



蔡清祥對此則強調，他個人執行過兩件死刑，他並不會因為個人的因素，完全是依照法律規定來執行，該執行就執行。