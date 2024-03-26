賴清德赴桃園參訪ICT產業　聽取業者建言

賴清德參訪ICT產業，並與業者座談。(照片：府提供) 中評社台北3月26日電（記者 黃筱筠）賴清德在5月20日就職前，持續展開“信賴新政 穩健接棒”產業交流行動。繼日前拜訪半導體及無人機產業後，今日第三站前往桃園華亞科技園區與超過30家ICT產業業者座談，隨即再前往廣達總部參訪，與董事長林百里閉門會議。



今天參訪的行程，府方昨天並未發佈公開行程。參訪後由府方發佈新聞稿。ICT產業包括資訊及通訊技術或資訊通訊科技。



陪同賴清德參訪行程包括“經濟部次長”曾文生、台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽、台灣顯示器產業聯合總會理事長柯富仁、台灣電路板協會理事長李長明及廣達公司董事長林百里等。



據了解，現場除了電電公會、台灣顯示器產業聯合總會、台灣電路板協會等公協會之外，還有超過20家橫跨不同領域的業者與會，如資訊品牌及系統組裝、面板、網通、電路板等。其中包括和碩董事長童子賢、宏碁董事長陳俊聖等人親自出席。



賴清德說，今年520就任後，他的責任除了守護“國家安全”，就是要讓經濟持續發展。台灣的ICT產業非常強勁，每年相關企業創造2千億美元以上的國際採購。未來希望大家給予支持，讓ICT產業持續蓬勃發展，迎刃而解面對各項挑戰，也期盼透過與業者交流，共同讓產業有更好的發展。



賴清德致詞時表示，他將在今年5月20日就任，他的責任是要讓“國家”政策無縫接軌，持續穩定前進。除了要守護“國家”的安全以外，經濟產業是台灣生存發展的命脈，因此他有另外一個重要的責任，就是來聽取業界先進寶貴的建言，一起努力讓經濟持續發展。



他指出，很多人關注台灣的半導體產業，其實我們的ICT產業也很強勁，每年相關企業創造了2千億美元以上的國際採購，這也代表我們的實力。如何讓ICT產業持續蓬勃發展，迎刃而解面對各項挑戰，這是他的責任，也希望大家給予支持。



隨後，賴清德聽取“經濟部”產發署長鄒宇新簡報“立足台灣，打造ICT產業日不落‘國’”，並與業者就電力供應、人才培育、淨零碳排等議題進行座談交流。接著，前往廣達公司參訪，瞭解其運作現況及未來發展願景。