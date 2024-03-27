3月26日外交部例行記者會全文

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京3月27日電（記者 海涵）外交部發言人林劍3月26日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



林劍：應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，哈薩克斯坦副總理兼外長努爾特列烏將於3月28日至30日對中國進行正式訪問並舉行首次中哈外長戰略對話。



《環球時報》記者：據報導，3月25日，美國、英國政府指責並起訴制裁同中國政府有關聯的黑客組織“APT31”對其進行惡意網絡攻擊，稱嚴重危害其民主機構和選舉系統，澳大利亞、新西蘭予以呼應，新西蘭並稱與中國政府有關的黑客組織“APT40”對其議會系統發動網絡攻擊。中方對此有何評論？



林劍：中方堅決反對並打擊各種形式的網絡攻擊，致力於在相互尊重、平等互利基礎上，與各國通過雙邊對話或司法協助等渠道加強合作，共同應對網絡安全威脅。此前，中方曾就英方提交的所謂“APT31”相關信息進行過技術澄清和回應，明確表明英方提供的證據不足，相關結論缺乏專業性。但令人遺憾的是英方此後未有進一步回應。



一段時間以來，美國出於地緣政治目的鼓動其主導的世界上最大的情報組織“五眼聯盟”編凑散布各種“中國黑客”威脅的虛假信息，現在又夥同英國大肆炒作所謂“中國網絡攻擊”，甚至發起對華無理單邊制裁。中方對此堅決反對，已向美及相關方提出嚴正交涉，將採取必要措施維護中方的合法權益。



中方相關網絡安全機構曾發布美國政府對中國及其他國家進行網絡攻擊的系列報告，但美國政府一直裝聾作啞。我們敦促美方在網絡空間採取負責任態度，更不要“賊喊捉賊”。



《北京日報》記者：據報導，3月25日，聯合國安理會通過了阿爾及利亞等國提出的要求在加沙立即實現停火的第2728號決議。中國等14個安理會成員贊成，美國棄權。此系本輪巴以衝突爆發以來安理會首次通過決議要求立即實現停火。中方對此有何評論？



林劍：中國常駐聯合國代表在安理會表決後的解釋性發言中已經全面闡述了中方立場。當前加沙衝突仍在延宕，造成嚴重人道主義危機。安理會第2728號決議旗幟鮮明要求立即停火，擴大在加沙地區人道救援，解除對大規模人道援助的限制，符合安理會行動的正確方向，回應了國際社會的普遍期待。中方對此表示歡迎。