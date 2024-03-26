日本內閣會議敲定解禁下一代戰機出口

中評社香港3月26日電／關於向第三方國家出口與英國、意大利共同開發的下一代戰機，日本政府內閣會議26日敲定瞭解禁方針。有鑑於此國家安全保障會議（NSC）修改防衛裝備轉移三原則的運用指針，規定了必要條件。出口目的地僅限與日本簽訂《防衛裝備品和技術轉移協定》的國家，實際出口時將對每起個案進行審查，在此基礎上由內閣會議敲定。下一代戰機力爭到2035年開始部署，面向開發的動向將全面展開。



共同社報導，日本為避免助長國際爭端，一直對武器出口採取限制，但繼去年12月解禁獲得外國企業許可進行製造的授權生產品的出口後，此次放寬規則解禁出口殺傷能力強的戰機。日本的安保政策迎來轉變。此事沒有國會參與的機制，將被追究說明責任。



防衛相木原稔在記者會上表示：“確保能作出與英意兩國同等貢獻的立場成為了可能，將力爭實現符合我國安保環境的戰機。”關於向第三國出口，他表示“將通過嚴格的決定程序繼續堅持作為和平國家的基本理念。”



通過修改運用指針，新設了允許將國際共同開發的完成品出口至第三國的條款，在此基礎上此次的對象僅限下一代戰機。出口目的地僅限將戰機使用符合《聯合國憲章》宗旨規定為義務的協定締結國，不向正在交戰的國家出口。



日本目前已與美國、印度、菲律賓、阿聯酋（UAE）等15個國家締結上述協定。此外還在與多方談判，能出口的國家或將增加。



今後若出現需要向第三國出口的共同開發的案例，將與執政黨事先磋商並追加到運用指針中。