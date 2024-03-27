外交部：中洪友誼定能長成參天大樹

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京3月27日電（記者 海涵）3月26日是中國和洪都拉斯建交一周年紀念日。外交部發言人林劍在3月26日外交部例行記者會上表示，習近平主席同卡斯特羅總統互致賀電，高度評價一年來雙邊關係發展成果，表達進一步鞏固互信、拓展合作的堅定意願。



林劍說，一年前，中國和洪都拉斯在一個中國原則基礎上建立外交關係，兩國跨洋牽手，翻開雙邊關係新篇章。去年6月，洪都拉斯總統卡斯特羅來華進行國事訪問，兩國元首實現歷史性會晤，雙方簽署17項合作協議，為雙邊關係高水平起步奠定重要基礎。建交一年來，雙方在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，在經貿、農業、科技、教育、旅遊等諸多領域開展卓有成效的合作，展現出廣闊前景和巨大潛力。中洪關係快速發展的事實充分證明，在一個中國原則基礎上同中國建立和發展關係，順應歷史潮流和時代大勢，符合兩國和兩國人民的根本利益。



林劍表示，中方高度重視中洪關係，將同洪方一道，深入落實兩國元首達成的重要共識，在相互尊重、平等互利、共同發展基礎上進一步鞏固政治互信，深化兩國各領域合作交流。相信在雙方共同努力下，中洪友誼一定能長成參天大樹，結出更多碩果。

