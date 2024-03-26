黃捷關切人工生殖法　陳建仁承諾加速修法

陳建仁與薛瑞元答詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月26日電（記者 黃筱筠）民進黨“立委”黃捷下午質詢關注“人工生殖法”，她希望單身女性與同志婚姻也可以納入人工生殖法範圍，她也說，先入為主一個父親、一個母親是對小孩比較好，並沒有這樣的研究支持，“行政院”是否在追“人工生殖法”修法？“行政院長”陳建仁表示，一旦“衛福部”將草案送到“行政院”來，我們會請“政務委員”加速審查，加速送出“行政院”。



這個會期有許多新科“立委”包括國民黨“立委”陳菁徽、台灣民眾黨“立委”陳昭姿以及民進黨黃捷都關心“人工生殖法”修法進度。



黃捷質詢問到，台灣通過同婚法重視性別人權，才有亞洲第一，接下來要討論性別權益最後一塊拼圖，她詢問生育權是“憲法”保障嗎？陳建仁說，應該是。



黃捷說，大法官釋字要保證個人主體性需要家庭制度，大法官肯認生育權，不結婚生小孩是一樣受到保護，不管育兒補助、生育補助都不需要以結婚為前提，討論“人工生殖法”非常有可能違憲。因為台灣的“人工生殖法”只有保障異性戀不孕夫妻，她認為，應該要把同志配偶與單身女性放進去。



她說，社會上可能會覺得單身支持少了一半，是不正常家庭觀等，有人會認為單身女性透過人工生殖懷孕會造成單親，因為父親缺席違反兒童公約。



陳建仁說，確實有人提出反對，人工生殖法討論時也有人反映。但是我們會聽取通盤意見，取得最佳解決方案。



黃捷也說，不能用感覺看待，有些研究把偏見排除，非自願單親型態研究結果，對小孩造成影響不是單親而是經歷，是否目睹父母衝突等，成長過程經歷陰影的事情等，反對意見根本不存在是家庭、社會可以給多少支持。但社會上先入為主認為一個父親、一個母親是對小孩比較好，這並沒有這樣研究支持，“行政院”有在準備人工生殖法修法嗎？



“衛福部長”薛瑞元表示，目前正在修法過程中，正在匯集各界意見中，已經舉行過一次公聽會，27日還會有另一次公聽會，等意見收集之後，會送到“行政院”。



黃捷追問，何時會送“立法院”審查？薛瑞元說，因為“行政院”還有政委主持的審查會，這部分也許上半年能否送到“立法院”。



陳建仁表示，一旦送到“行政院”來，我們會請政委加速審查，加速送出“行政院”。