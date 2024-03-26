泛歐綠黨拜會柯文哲　讚民眾黨2024大選表現

泛歐綠黨訪問團拜會民眾黨主席柯文哲。（照片：民眾黨提供） 中評社台北3月26日電／台灣民眾黨黨主席柯文哲26日上午與“泛歐綠黨訪問團”會面，團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）為歐洲議會對中關係代表團團長且挺台形象鮮明，首次拜會柯文哲，即表明希望能更加瞭解台灣民主機制的運作，並聆聽不同政黨的聲音以實際瞭解台灣的情況。



根據民眾黨發布新聞稿，柯文哲表示，相當感謝泛歐綠黨對台灣長期以來的支持，也表達因自身的“外科醫生背景”，讓他在從政之路上較能以“面對問題，解決問題”的態度來處理政治議題。



而針對台歐關係，柯文哲指出過去台灣的目光長期關注在美國，然而歐盟佔台灣外資投資比例達25%，台灣卻忽略了對歐盟市場的重視，因此柯文哲也特別建議歐洲國家可以思考如何吸引台商加大對歐洲的投資。



包瑞翰說這是首次“泛歐綠黨”訪問台灣，此次來訪有三個目的，第一，是要向民主夥伴展現支持，並建立更強大的團結關係。其二則是希望能親身走訪台灣以瞭解實際面貌，最後則是希望探索未來合作的機會，以提升台歐的夥伴關係。至於台歐經貿議題的發展，包瑞翰說有鑒於歐洲對綠色能源的重視，應可從離岸風電進行經貿合作的開展。而針對世界關注的半導體產業鍊議題，包瑞翰也指出希望台歐雙方可致力於“供應鏈韌性”的強化，因此泛歐綠黨也提出“台歐韌性供應鏈協定”草案，盼能加強雙邊高科技的緊密合作關係。