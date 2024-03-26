藍白聯手提案凍漲電價　周五院會討論

國民黨團總召傅崐萁。（照片: 傅崐萁辦公室提供） 中評社台北3月26日電／針對4月起台電調漲電價，中國國民黨“立法院”黨團、民眾黨團今天分別在“立法院”程序委員會中提案，建請“立法院”會決議，停止調漲電價。程序委員會經表決，通過國民黨團、民眾黨團提案，列入29日院會議程。



國民黨團今天在程序委員會提案，指出電價調漲可能引發所有物價一併調漲，且有部分餐飲業者已經先漲價，因此要求“行政院”凍漲電價，民眾黨團也支持國民黨團提案，表決通過列入周五院會討論事項。



國民黨黨團總召傅崐萁則透過辦公室發布新聞稿表示，樂見與民眾黨在重大民生議題上一起合作監督民進黨政府，並已經研擬提出電業法第49條條文修正草案，要求“經濟部”電價費率審議會”之決議須經“立法院”同意後方可實施。



傅崐萁說明，電價調整將嚴重影響全台消費者物價指數及全民可支配所得，其決定權應由代表人民之“立法院”決議，並非由少數人所訂定。



根據國民黨團提案，有鑑於電價是最重要的民生支出，電價漲，將牽動所有物價，甚至引發民生不安，影響整個社會。依據“行政院主計總處”統計，2023年實質薪資為新台幣5萬3,189元，年減1.04%，是7年來首次負成長，亦是2013年以來最大減幅，加上全年通膨率高達2.49%，一般民眾較前年更加入不敷出。



國民黨團說，台電高達3,826億元虧損，實肇因於廢除核能提升綠能及天然氣的錯誤能源配比政策，不但造成電價上漲、三次無預警全台性大停電與碳排不利副作用，且政府要用預算補貼台電，電價還要大幅調漲，等於剝了全民兩次皮。此時調漲電價勢將加劇整體物價上揚，導致民生痛苦指數飆升，請“行政院”勿漠視民生，一意孤行，務必苦民所苦。爰此，建議院會作成上述決議，立即停止調漲電價，以體恤民情。



此外，民眾黨也提案要求“經濟部”針對台灣整體能源政策提出檢討報告，且在檢討報告審議通過前，電價應全面緩漲；另一案是要求民進黨履行承諾，立即停止在彰濱工業區興建晶鼎焚化爐。兩案也列入周五院會討論事項。