日本央行宣布“退出負利率”實際意義不大

中評社北京3月26日電／近日，日本的中央銀行日本銀行召開既定金融政策會議。本次會議中，日本央行對貨幣政策進行了明顯調整，宣布“退出負利率”。此次日本貨幣政策調整的力度究竟有多大？又對金融市場有何影響？



此次貨幣政策調整的標誌性意義大於實際意義



此次貨幣政策調整中，日本央行結束了2016年以來的“負利率”政策，並且時隔17年首次加息，極具標誌性意義。但是以“升息”為標誌的貨幣政策調整，力度真的很大嗎？



此前日本央行在利率方面的調控主要包含兩項：短期利率操作和長期利率操作。在短期利率操作方面，此前明確將對金融機構在日本銀行賬戶中的部分資金實施－0.1%的利率。金融機構在日本銀行賬戶中的資金可以分為三部分，也即所謂“三層構造”：第一層是以金融機構2015年在日銀賬戶中的資金為參考計算出的“基礎餘額”；第二層是以存款準備金為代表的“宏觀加算餘額”；第三層是除以上提到的資金外的資金。所謂“負利率”，正是對第三層資金徵收0.1%的“保管費”，以此來刺激金融機構盤活貨幣進行放貸。根據日本野村研究所和日本銀行的測算，第三層資金總額約為5兆日元，而日本存款準備金總額在500兆日元以上。可見政策性負利率涉及的金額並不多。



在長期利率操作方面，日本央行取消了此前對10年期國債收益率設置的1%上限。此舉貌似允許日本10年期國債收益率升破1%，但實際上效果並不大。原因在於，當前美國10年期國債收益率比較穩定，沒有對日本10年期國債收益率上拉的力量。加之日本經濟未來經濟預期和通脹都較為一般，所以日本10年期國債收益率在0.75%左右的位置比較穩定，那麼目前看1%的上限實際上就可有可無。



此外，此次貨幣金融政策調整還涉及一些資產購買行為的改變。例如對股票指數ETF基金、不動產投資基金、商業票據、公司債等資產的購買行為停止或逐步縮減。這也會起到一定的緊縮作用。但要注意的是，日本央行資產負債表的數據顯示，截至2024年2月，上述四類資產的總額為46.6萬億日元，日本央行資產總額則為760.4萬億日元。所以對上述資產購買力度的減弱對日本央行資產負債表的影響有限。在日本銀行資產負債表中，國債金額為600.8萬億日元，長期國債為596.7萬億日元，所以日本央行對長期國債的態度更為重要。在此次會議中，日本央行對長期國債的操作沒有明顯變化。

