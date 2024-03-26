中評社北京3月26日電／據中國文化報報導，近年來，廣西提出並實施“南向、北聯、東融、西合”戰略，架構發展新格局。在此背景下，廣西文旅系統以建設桂林世界級旅遊城市為引領，持續創新機制，激發內生動力。



東融：



粵桂合作風生水起



3月16日，粵桂協作幫扶廣西文旅產業對接會在廣東深圳舉行。近年來，粵桂合作不斷深化，兩省區文化和旅遊廳合作密切，每年聯合開展節慶、文藝演出、文旅推介等系列活動。2023年，廣西接待廣東遊客1.69億人次，同比增長100.6%，廣東已成為廣西文旅的重要客源地。



廣西、廣東兩省區通過資源共享、優勢互補、市場聯動，不斷開創粵桂文化旅遊高質量合作發展新局面。2023年，總投資50億元建設白雲電氣文旅科研產業園等項目，助推桂林世界級旅遊城市建設；廣西大健康和文旅體育產業鏈（深圳）招商大會上，兩廣企業在25個重大項目上達成協議，計劃總投資額112.51億元；粵桂共建深圳巴馬大健康特別合作試驗區，已有80家企業133個項目相繼入駐。同時，共同打造“粵桂畫廊”、推出“千萬老廣游廣西”專列、與重點旅行社簽訂客源互送協議等，在新機遇的助推下，兩省區文旅合作紅紅火火。



今年1月，《環廣西國家旅遊風景道——粵桂風景道（廣西段）建設工作指導方案》公布。2月，廣西與廣東簽署《打造粵港澳大灣區重要戰略腹地進一步全面深化粵桂合作框架協議》。“抓住廣西加快打造粵港澳大灣區重要戰略腹地的機遇，充分發揮企業、協會等各類主體的作用，形成多層次、全方位的開放合作機制，促進粵桂文旅合作不斷邁上新台階。”廣西壯族自治區文化和旅遊廳黨組書記甘霖表示，粵桂文旅合作具有很大的空間，前景廣闊。

