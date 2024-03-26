首屆香港國際文化高峰論壇開幕

中評社北京3月26日電／據新華社報導，“香港國際文化高峰論壇2024”25日在香港西九文化區戲曲中心開幕，一連三日的活動吸引超過1000名來自世界各地文化藝術機構的翹楚和業界領袖參加。



此次高峰論壇以“跨文化 越時代”為主題，雲集逾20位來自12個國家和地區的重量級嘉賓，就文化區及博物館未來發展的相關熱點議題分享交流。



香港特區行政長官李家超出席開幕式致辭表示，國家“十四五”規劃支持香港發展中外文化藝術交流中心，特區政府全力推動香港作為文化樞紐的發展。包括此次峰會促成的各類國際合作將豐富香港自身的文化格局，同時提供難得機會讓香港的藝團、藝術家和青年開闊創意視野。



此次高峰論壇由香港西九文化區管理局主辦，是香港歷來最大規模的國際文化峰會。高峰論壇為2024年“香港藝術周”揭開序幕，巴塞爾藝術展香港展會、Art Central等藝壇盛事將於藝術周期間舉行。



西九文化區管理局董事局主席唐英年致辭表示，期望海外參與者通過親身體驗香港充滿活力的文化藝術氛圍，更深入瞭解香港作為藝術、文化和創意產業交匯地的潛力，以及西九文化區作為“文化商業中心區”在國際舞台上與日俱增的影響力。



代表國家文化和旅遊部部長孫業禮致賀辭的故宮博物院院長王旭東表示，相信本次論壇的舉辦不僅為香港文化產業發展注入新的動力，也將推動香港文化和旅遊在更廣範圍、更深層次、更高水平上融合發展。未來，國家文化和旅遊部將一如既往全力支持香港進一步發揮所長，展示中國文化建設成就，深度參與世界文明交流互鑒。



日前，西九文化區管理局與全球21家頂尖藝文機構簽署合作意向書。這些藝文機構來自法國、日本、韓國、卡塔爾等11個國家和地區，將與西九文化區內的香港故宮文化博物館、當代國際視覺文化博物館M＋以及表演藝術處展開多方面合作，涵蓋共同製作及安排巡回展覽、藏品分享、藝術品及文物修復、數碼化和科學研究等。