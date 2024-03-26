山東推動形成文化遺產大保護格局

中評社北京3月26日電／據中國文化報報導，山東省文化遺產保護傳承座談會日前在濟南章丘召開。山東省委書記林武出席會議並講話。



林武指出，山東是文化大省、文物大省、非遺大省，做好文化遺產保護傳承工作責任重大。要構建文化遺產系統保護體系，做好資源普查認定，抓好分類施策保護，確保珍貴文物安全，形成覆蓋考古發現到展示利用全過程、遠古到近現代全時段、地上地下水下全空間、物質和非物質全類別的文化遺產大保護格局。



林武強調，要強化歷史文化名城、街區、村鎮等的整體保護，把文保規劃納入國土空間規劃“一張圖”，加強城鄉基本建設中的文物保護工作，推動老城區改造提升同保護歷史遺跡有機統一，促進文化遺產和居民互利共生、和諧共存。要加強考古研究和歷史文化闡釋，深入實施重點項目，一體謀劃推進研究、闡釋、轉化工作，講好文物背後的中國故事、山東故事及文化影響，引導全社會形成更加完整準確全面的歷史觀、文化觀。要創新文化遺產的活態傳承，切實做好以文化人、展示利用、數字賦能、傳播交流的文章，讓文化遺產走進現代生活、煥發時代風采。要健全嚴字當頭的法規制度體系，堅持嚴密立法、嚴格執法、嚴肅監督、嚴厲懲戒，為文化遺產保護傳承築牢法治保障。要加強組織領導，強化黨政主要領導責任，建立專項工作機制，加大經費投入保障，加強人才隊伍建設，凝聚起全社會共同參與支持的強大合力，全面開創文化遺產保護傳承工作新局面。