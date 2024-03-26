全國農墾系統多向發力抓春季農業生產

中評社北京3月26日電／據新華社報導，記者25日從農業農村部農墾局瞭解到，當前，全國農墾系統以穩面積、提單產、抓社會化服務為重點，多向發力推進農墾系統春季農業生產。



農情調度顯示，當前，農墾系統春季農業生產各項工作正在順利展開，春季田管工作扎實有力，春耕備耕穩步推進，冬小麥、冬油菜苗情好於常年，社會化服務有序對接，為今年糧油生產起了好頭、開了好局。



人勤春來早，田管正當時。安徽省農墾集團下屬各農場公司近百名農技人員近日奔赴地頭深入田間調查苗情，開出田管“處方”，指導農戶對症防治病蟲草害，做好農資農技農機服務保障。目前，墾區76.1萬畝在地小麥長勢較好。



農業農村部農墾局要求，各墾區要把春季田管作為當前農業生產最重要最緊迫的任務，切實加強春耕備耕情況的監測調度，統籌組織好農資保供、農機作業、適期播種等工作，推進春耕備耕扎實有序開展。



“目前我們已完成農機培訓3期90人次，進行了農機設備的檢修保養、制度的修訂完善，與五個墾區、兩大央企達成了農機服務意向，預計4月初開始作業。”全國首家農墾農機應急服務中心——河北農墾農機社會化服務中心（張家口農墾農機應急服務中心）負責人表示。



各墾區在抓好墾區春耕生產各項工作的同時，持續加力實施“農墾社會化服務＋地方”行動，進一步擴大社會化服務規模，拓展服務領域，完善服務模式，發展全產業鏈服務，探索建設一批農墾區域農機服務中心，努力打造一批有影響力的“墾字號”服務品牌。



農業農村部農墾局相關負責人表示，要繼續創新合作模式，探索與地方共建示範點，共組專業技術隊伍，搭建形式更為多樣、對接更為順暢的墾地融合發展平台。