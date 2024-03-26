整治形式主義為基層減負必須持之以恒

中評社北京3月26日電／據新華社報導，近日，習近平總書記在湖南考察時指出，要鞏固拓展主題教育成果，建立健全長效機制，樹立和踐行正確政績觀，持續深化整治形式主義為基層減負。



整治形式主義為基層減負，切中要害，須馳而不息抓下去。記者在基層調研發現，個別地方仍存在一些形式主義的“亂折騰”，消耗基層謀事創業熱情。有的地方為觀摩檢查時看著好看、聽著好聽，大肆舉債建“面子工程”；有的地方為應付檢查、考核過關，連夜搞刷漆、塗墻、趕人的突擊行動……這些做法不僅大量浪費基層幹部的時間和精力，更損害了我們黨實事求是的優良傳統，基層幹部群眾對此深惡痛絕。



形式主義屢禁不絕，既有部分領導幹部盲目攀比、隨意用權等主觀因素，也有上級政策制定失真、屬地管理責大權小等客觀原因。少數領導幹部只顧心中“規劃圖”，不看腳下“實景圖”，滿是大幹快上的衝動，違背科學常識和幹群意願，拍腦袋決策、拍胸脯保證、拍桌子推進，最終撂下個一地雞毛的爛攤子。說到底，根源還是政績觀扭曲。



領導幹部要樹牢造福人民的政績觀，多出實招、辦實事，著力解決老百姓的急難愁盼問題，堅決不打私心“小算盤”。多到基層去、真和群眾談，用真心真情真幹服務群眾。一些“亂折騰”表現在基層，根子卻在上面。上級部門要切實防止提出不切實際的工作要求。與此同時，要不斷健全政策法規制度，完善權力的約束機制和問責的溯源機制，用制度整治形式主義。



征實則效存，徇名則功淺。大興求真務實之風，嚴懲裝樣子、搞花架子，才能讓基層把更多時間用在辦實事上，才能讓形式主義無處遁形。