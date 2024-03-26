商務部：為各國投資者深耕中國提供更大空間

中評社北京3月26日電／據新華社報導，商務部副部長郭婷婷25日在中國發展高層論壇2024年年會上表示，中國將進一步擴大高水平對外開放，為全球經濟復甦和穩定發展注入更多確定性，為各國投資者深耕中國、贏得未來提供更大空間。



中國是全球第二大商品消費市場，已形成超過4億人的世界規模最大、最具成長的中等收入群體。郭婷婷表示，中國不僅服務消費增長空間廣闊，在新型城鎮化、先進製造業、綠色低碳轉型等方面也將釋放出巨大需求。3月22日出台的全國版和自貿試驗區版跨境服務貿易負面清單將有力提升服務業開放水平，目前正在落實的全面取消製造業領域外資准入限制措施，還將推進電信、醫療等領域擴大開放，為各國企業提供更多貿易投資機會。



郭婷婷說，經階段性評估，去年出台的“外資24條”59項政策措施中已有超過六成得到落實或取得積極進展。結合新的形勢和要求，國辦日前印發的《扎實推進高水平對外開放更大力度吸引和利用外資行動方案》提出新一輪務實舉措。“接下來，我們將著力打造‘投資中國’品牌，不斷優化改進服務，全面保障外資企業國民待遇，讓更多外資企業安心、放心投資中國、扎根中國。”



郭婷婷說，中國擁有全球最大規模的研發人員隊伍、最多的發明專利授權量，“人口紅利”正向“人才紅利”提升。與此同時，中國數字化、綠色化發展加快，新能源汽車、鋰電池、光伏產品成為中國產業的“新名片”。“我們將進一步增強創新驅動，深度參與全球產業鏈供應鏈合作，更好吸引全球優質要素，大力發展新技術新產業、新業態新模式，拓展服務貿易、數字貿易，促進各國企業創新發展。”



郭婷婷還表示，中國將繼續踐行真正的多邊主義，落實好支持高質量共建“一帶一路”的八項行動，全面深入參與世貿組織改革，深化多雙邊合作，不斷擴大面向全球的高標準自貿區網絡，推動G20、APEC、金磚國家等機制達成更多務實成果，讓經濟全球化成果更好惠及各方。