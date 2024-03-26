湖北農業生產一線見聞

中評社北京3月26日電／據新華社報導，連片果園“輕鬆管”、直播成為“新農活”、種田就請“田保姆”……春風入鄉野，農忙正當時。記者在湖北多地的田間地頭走訪發現，一些新設備、新理念、新業態在荊楚大地“遍地開花”，從“新”出發的傳統農業活力滿滿。



在湖北省大悟縣新城鎮紅畈村，村民顔仁濤的30畝大棚陽光玫瑰葡萄已進入絨球期。為滿足葡萄不斷增加的水肥需求，他正和國網孝感供電公司員工一起，升級用電線路和控制設備，提高水肥一體化灌溉系統的運行效率。



“你看，只要按下開關就能自動灌溉了。”看著剛剛裝好的智能化設備，顔仁濤十分滿意。他說，葡萄好吃栽培難，尤其是每年3月至9月，需要起早貪黑灌溉施肥、疏花疏果。



為了提高生產效率，這幾年，顔仁濤對葡萄園進行了提檔升級，修建大棚，布設滴灌和噴灌設備。一系列舉措之下，不僅人力投入減少，精準灌溉施肥還有效地促進了增產。“去年葡萄產量6萬多斤，今年水肥供應將更加及時，預計產量能達到10萬斤。”



新技術、新設備為農業生產插上了“科技翅膀”，新理念、新思路也為農產品銷售拓展新的渠道。



在鄂東大冶市茗山鄉屋段村，大冶市茗山鄉綠岳生態種養場負責人餘東岳正在拍攝竹笋短視頻。他身披雨衣、手持鐵鍬，一邊挖笋，一邊解說：“春笋炒臘肉，美味擋不住……”



今年45歲的餘東岳10年前開始經營300畝的種養場。他告訴記者，頭幾年種植時興的農產品，由於把握不准市場需求、缺少銷售門路，時常滯銷、虧本。這兩年，在積極拓展線下銷售渠道之外，他探索在社交平台上發短視頻、做直播，不斷拓展線上市場。

