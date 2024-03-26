何立峰會見部分跨國企業負責人

中評社北京3月26日電／據新華社報導，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰25日傍晚會見來華出席中國發展高層論壇2024年年會的黑石集團董事長蘇世民和輝瑞公司董事長艾伯樂、康寧公司董事會主席魏文德、西門子公司董事會主席博樂仁、太古集團行政總裁施銘倫，就世界和中國經濟形勢、擴大對華投資等交換意見。



何立峰表示，中國正在加快發展新質生產力，經濟持續穩中向好，發展前景可期，歡迎跨國公司擴大在華投資。



跨國公司負責人表示，看好中國市場潛力，將持續加大在華投入。