調查：韓國逾二成未婚女性不願生子

中評社香港3月26日電／韓國人口保健福祉協會26日發佈的一項調查結果顯示，韓國每5名未婚女性中就有1人不願生育，每7名未婚男性中也有1人持相同觀點。此外，韓國民眾普遍認為撫養子女的費用較高。



韓聯社報導，此次調查于去年10月23日至11月13日面向全國20至44歲的2000人（已婚和未婚男女各500人）進行，旨在瞭解當前的低生育率情況，用以制定相關對策。



在婚姻所帶來的肯定價值問項中，選擇“關係穩定感”的受訪者佔比最高，達到89.9%。其後依次是“整體幸福感”（89%）、“社會性穩定”（78.5%）和“經濟寬裕”（71.8%）等。



已婚男性的平均期望子女數為1.79人，已婚女性為1.71人；未婚男性和女性分別為1.63人和1.43人。不想生育子女的未婚女性佔比21.3%，未婚男性佔13.7%；已婚女性和男性分別為6.5%和5.1%。



協會方面表示，未婚女性中五分之一不願意生育子女，而未婚男性希望擁有子女的數量也少於已婚者。基於這一價值觀預測，目前的超低生育率現象可能長期持續。



此外，92.3%和83%的受訪者認為“養育子女使父母精神層面得到成長”和“子女成長是人生最大的幸福”；82.7%的受訪者認為“子女能夠促進夫妻關係穩定”；96%的受訪者認為子女成長期需花費鉅額費用；88.8%的受訪者對子女的未來發展感到擔憂。