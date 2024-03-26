綠卡盧業中不讓步　改派柯建銘與韓國瑜周旋

民進黨團總召柯建銘與韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北3月26日電／可望循“慣例”出任台灣民主基金會董事長的“立法院長”韓國瑜，日前表態將邀請政大外交系教授盧業中出任執行長，但藍綠雙方互不相讓致董事會遲遲無法召開。據瞭解，民進黨是以盧業中在2024大選期間，擔任侯友宜國際事務幕僚、政治色彩過於鮮明為由，反對這項人事，希望協商出一個各方都能接受的人選；由於協商陷入僵局，傳出將由民進黨“立法院”黨團總召柯建銘接手與韓國瑜對口。



台灣民主基金會原定3月就要召開董事會，進行董事長、執行長改選，然而時程卻是一再延宕，以目前的尚未發出開會通知來看，勢必要拖到4月才有可能進行改選。其中關鍵，在於韓國瑜屬意的盧業中，民進黨方面有意見，而雙方都各有堅持、互不讓步；為此，現任執行長黃玉霖還公開呼籲，下一任執行長應以民主協商的“慣例”來產生。





根據《中時新聞網》報導，民進黨方面也“換軌”協商，由“立法院”“喬王”柯建銘出馬，就近與韓國瑜協調解決之道，讓爭議能夠儘快落幕。



對於民進黨質疑盧業中親藍的背景，相關人士指出，盧是“立法院副院長”江啟臣的政大學弟，只是侯友宜在選舉期間國際事務方面徵詢意見的學者，如果只是因為這種理由遭到封殺，真的下欲加之罪無患詞辭，那也找不到合適的人選了。



目前國民黨內都傾向不能讓步，如果執行長不是盧業中，那韓國瑜也就不要接董事長，就看“外交部”要拖到什麼時侯，看董事會敢不敢投反對票。但也有另一派意見主張，不能輕易退出“戰場”，盧業中過關最好，如果被硬被卡，也可以直接訴諸社會、接受全民公評，韓國瑜更可索性就讓執行長“開天窗”，自己遴聘2到3位副執行長，看民進黨還能怎麼杯葛。

