韓國瑜曬水煎包合照爆紅　大讚庶民小吃

韓國瑜曬出與水煎包的合照。（照：韓國瑜臉書） 中評社台北3月26日電／“立法院”日前總質詢爆發“沒收質詢權”爭議，多位“立委”唱名時不在場，“立法院長”韓國瑜於是宣布提前休息。事後傳出，韓國瑜中午休息時間時，在辦公室待命吃水煎包，該店家曝光後引發排隊熱潮。韓國瑜26日曝光自己手拿水煎包的照片表示，認真上班，認真吃飯，為下午的議事工作好好充電！



民進黨“立委”陳亭妃日前表示，因為韓國瑜要接待外賓，所以她只好改為書面質詢，但隨即被韓辦反駁，韓國瑜不僅沒有接待外賓，甚至中午休息時間，還在辦公室吃一顆新台幣28元的水煎包待命，引起各界討論。



韓國瑜今天在臉書曬出和水煎包合照，韓提及，院務工作除了主持議事，還有“國會”外交、巡視完善“立院”軟硬體設備等工作，這時候到了休息間隙，方便美味的庶民小吃，比起大魚大肉，更是果腹首選。



韓國瑜表示，上周無心插柳，水煎包因此進了熱搜紅榜，美麗的誤會，也是美事一樁，認真上班，認真吃飯，為下午的議事工作好好充電。



這顆要價28元的水煎包，正是台北市萬華區中華路上的“張記韮菜水煎包”，店裡販售的商品衹有韮菜水煎包、高麗菜肉包、綠豆稀飯、以及大陸各省小菜，其中水煎包比一般市面上來的大，有成年男子拳頭般的大小，餡料實在。