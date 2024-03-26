全國流感氣象風險預報產品正式向公眾發布

中評社北京3月26日電／據中國天氣網報導，2024年3月25日中國氣象局公共氣象服務中心的全國流感氣象風險預報產品正式上線中國天氣網，面向公眾發布。此後，大家可以通過中國天氣網，每日查詢流感風險預報，並根據不同風險採取不同防護措施，更好地進行健康管理。



流感有著傳染範圍廣、病毒類型多、發病症狀明顯等特點。由於冷空氣活躍、氣溫變化幅度大，人體的新陳代謝無法快速適應氣溫驟降帶來的變化，導致免疫力降低，更易感染流感。



自2018年起，健康氣象團隊基於與中國疾病預防控制中心合作的科技部項目，著力開展流感氣象風險預報技術研發。多年來公共氣象服務中心對該產品持續優化，並在2021－2023年期間進行了多次試運行及業務改進，2023年底完成了公共氣象服務中心業務化產品准入，為健康氣象服務注入了新的技術力量。



什麼是流感風險預報？



流感氣象風險預報是指利用氣象條件與流感樣病例數建立預報模型，再結合氣象預報數據，對未來流感發病的可能性進行風險預報。簡單來說，當遭遇冷空氣侵襲時，冷空氣越強，天氣變化幅度越大，流感的發病風險就越高。



流感風險為何可以提前預知？



流感氣象風險預報是基於人體感知度變化研發的預報模型，不同的氣溫、濕度、風速以及太陽輻射都會對人體感知度產生影響，該模型還會考慮人們對長期居住地的氣候適應性、天氣變化的短期影響（低溫寒潮）以及流感的滯後效應等，從而建立人體感知度與流感風險的暴露反應關係，進行流感發病的氣象風險預報。

