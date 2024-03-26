應急管理部：清明假期抓好災害防治

中評社北京3月26日電／據央視新聞報導，記者今天（26日）從應急管理部獲悉，應急管理部日前召開會議，研究部署當前安全防範重點工作。



會議指出，要立足應急管理職責，堅持監管與服務並重，開展好中部地區相關省份的督導幫扶和指導服務。有效防控化工等產業轉移安全風險，深化煤炭等礦產資源開採和冶金、機械等裝備製造行業安全風險隱患排查整治，支持新能源、新材料、新業態安全發展，幫助提升防災減災救災能力，更好服務中部地區高質量發展，助力中部地區崛起。



會議強調，春季是災害事故多發時段，清明假期又即將來臨，要提前部署針對性防範應對措施。要堅持預防為主抓好森林草原火災等災害防治。動員基層力量盯緊看牢“村口、路口、山口”，在居民區、加油站、化工企業等重點部位預設防滅火設施物資，加大森林草原防火宣傳，引導群眾移風易俗、文明祭祀。督促北方地區加強凌汛期間險工險段等重點部位巡查，指導幫助有關地區抗旱減災，持續做好地震地質、山洪等災害防範工作。要全力穩控安全生產形勢。配合有關部門扎實開展燃氣管道“帶病運行”專項治理，深化燃氣全鏈條安全專項整治，加快推進老舊燃氣管道更新改造；把典型事故案例作為最生動的教材加強警示教育，推動燃氣安全知識進社區、進校園、進家庭。協調有關部門加強旅遊包車、長途客車、高鐵民航等大載客交通工具安全監管，強化大班次、災害重、深部開採等重點礦山專項治理，持續推進“三類場所”消防安全治理和打通“生命通道”行動，強化危化品重大危險源、開停車、特殊作業等關鍵部位和環節管控。要把整治形式主義為基層減負貫穿安全生產治本攻堅三年行動和各項專項整治工作始終，深入現場，確保重大隱患真查真改，堅決防範遏制重特大事故發生。