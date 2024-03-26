外交部：敦促美方立即停止插手香港事務

中評社北京3月26日電／據新華社報導，針對美國國務卿布林肯近日涉香港《維護國家安全條例》有關言論，外交部發言人林劍25日在例行記者會上回答有關提問時說，中方對美方一再詆毀抹黑香港《維護國家安全條例》表示強烈不滿和堅決反對，敦促美方立即停止插手香港事務、停止干涉中國內政。



“我要強調，香港事務純屬中國內政，任何外國無權說三道四。”林劍說。



他表示，香港國安條例刊憲生效，標誌著香港特區有效落實基本法第23條規定的憲制責任，必將進一步築牢香港發展的安全根基，推動香港加快實現由治及興。香港各界對此高度支持。



林劍說，香港國安條例平衡兼顧維護國家安全和保障權利自由及經濟發展，充分借鑒其他國家特別是普通法國家立法經驗，充分尊重和保障人權，明確界定罪行要素，清楚劃分罪與非罪，切實保護在港外國機構、組織、人員的正當商業行為和國際交往需要，完全不影響香港的高度自治，不改變香港原有的資本主義制度和生活方式，有利於香港更好發揮獨特地位和優勢，更好深化同各國各地區的交往合作，更好鞏固國際金融、航運、貿易中心地位。



林劍表示，美國自己的國家安全體系密不透風，立法數量之多、域外效力之廣世所罕見，卻在香港制定國安條例問題上指手畫腳，這是赤裸裸的政治操弄和虛偽雙標。



“中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹‘一國兩制’方針的決心堅定不移。我們敦促美方切實尊重中國主權和香港法治，恪守國際法原則和國際關係基本準則，立即停止插手香港事務、停止干涉中國內政。”他說。