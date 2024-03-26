深藍辦紀念黃埔百年活動　未提反裁併黃復興

黃埔建軍／建校百周年活動系列講座-革命的黃埔。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月26日電（記者 俞敦平)一場紀念黃埔軍校建軍／建校百周年的活動26日下午於婦女聯合會舉行。此次活動由多個組織共同主辦，並以“革命的黃埔”為主題進行兩場專題演講，分別探討黃埔軍校的歷史和武昌起義。儘管活動期間有一些成員對國民黨組織改革調整黃復興一事有些不滿聲浪，但整體活動仍專注於黃埔軍校的歷史。講者之一的鄭旗生甚至在演講結尾時呼籲黃埔相關的人士團結，要積極參與國民黨，強調只有成為黨內最大派系時，他們的聲音才會被高層聽見。



陸軍軍官學校校友總會、藍天行動聯盟、歷史教育新三自運動協會和中華民族團結協會26日下午共同於婦女聯合會八樓舉行黃埔建軍／建校百周年活動系列講座-革命的黃埔。由陸軍軍官學校校友總會總會長羅際琴引言，陸軍軍官學校40期鄭旗生將軍以黃埔百年建軍史和武昌首義同志會理事長周永璋以重回武昌起義的現場為題進行兩場專題演講。



由於本次活動適逢國民黨組改，調整黃復興黨部，因此國民黨內深藍軍系的這次活動是否會有一些針對國民黨內組改的動作備受關注。但儘管現場開始前確實有一些參加成員在私下閒聊的時候有些不滿的聲音，例如提到黨主席朱立倫是想將中國國民黨改成台灣國民黨之類的話語，但整個活動基本上是沒有離題，是針對黃埔軍校過去的歷史的一些考究與釐清，並分享一些可能內部人才知道的小趣事。甚至其中一位主講者鄭旗生，還在演說結尾時，號召黃埔相關人士要團結不能退出國民黨，還要積極拉人加入國民黨，他指出，唯有他們成為國民黨中最大的派系的時候，高層才會願意聆聽的他們的聲音。



羅際琴引言的時候因為時逢接近青年節，因此從黃花崗烈士開始簡單的代入，接著講到辛亥革命、北伐到抗戰，黃埔軍校的畢業生皆作為國民革命軍的骨幹，將當時軍閥割據的中國一統在“中華民國”的名下貢獻良多，並在國共內戰後隨國民政府撤退到台灣，最終為台灣創造了一個和平繁榮的環境成了台灣經濟奇蹟的基礎。



藍天行動聯盟主席武之璋儘管曾經公開喊話要朱立倫下台，甚至是公開發言要黃復興整個轉入新黨，但今天他專注在會議的內容，分享關於黃埔的趣事和更正被誤傳的歷史。他提到了關於黃埔親愛精神的校訓中，為什麼愛多了一點，精少一點的典故。是因為當時的校長蔣中正希望愛能更多一些，精明計算少一點而特別勉勵的巧思。他也分享了在淞滬戰役和中原大戰中，其實因為政治因素，黃埔為主幹的國民政府第五軍是偷偷穿上地方十九路軍的軍服並立下汗馬功勞。他認為這種對國家的忠誠和對同胞的愛和不爭功的謙遜與團結正是下他們要保持的黃埔精神，也是下架民進黨的關鍵。

