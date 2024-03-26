《八桂大歌》為何久演不衰

中評社北京3月26日電／據中國文化報報導，民族音畫《八桂大歌》被譽為廣西一個藝術經典和文化符號。這台柳州原創舞台藝術作品於2003年首演，2004年獲文華大獎，截至2023年底，公演超過4550場，演出足跡遍布全國各地近百座城市。2024年，這台大戲再出發，開啟新一輪全國巡演，繼續書寫不老傳奇。



在歷史名城化繭成蝶



自古以來，柳州文脈繁盛，傳說劉三姐傳歌和飛升的地方就在魚峰山，如今魚峰歌圩依然每天“千人唱，萬人和”，是壯鄉新民歌的主要策源地。21世紀之初，柳州文藝界守正創新，民族音畫《八桂大歌》應運而生。



“2002年，廣西壯族自治區黨委宣傳部提出，廣西要有一部展示其悠久燦爛的歷史文化，表現各民族昂揚向上、奮發有為，特別是改革開放以來壯鄉嶄新精神風貌的舞台藝術精品。”柳州市藝術劇院院長葉苗壯說，深厚的歷史底蘊、多元的民族文化和豐富的舞台藝術創作經驗，讓柳州毅然扛起了重擔。



說幹就幹。在各方面的大力支持下，劇組邀請時任總政歌舞團團長的張繼鋼擔任總編導，整合全國舞台舞美、燈光和服飾設計力量參與創排。全劇繼承了廣西民族藝術和柳州山歌文化的精髓，以傳世山歌為精靈，從勞動和愛情切入，用音畫的形式，展現廣西12個世居民族群眾本真而精彩的生活。“用人民的語言塑造人民的形象，用人民的歌聲禮贊人民的生活。”張繼鋼說。



2003年4月，《八桂大歌》在柳州正式上演，人氣爆棚。之後，在廣西各地連演110場，掀起了“美麗旋風”。2004年，《八桂大歌》榮獲國家舞台藝術精品工程2003—2004年度“十大精品劇目”、文化部第十一屆文華大獎、第七屆中國藝術節“觀眾最喜愛劇目”3項大獎。

