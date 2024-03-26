凌源皮影戲趕上了好時候

中評社北京3月26日電／據中國文化報報導，近日，國內首部皮影連續劇《封神榜》在被譽為“皮影藝術之鄉”的遼寧省朝陽市凌源市舉行開機儀式。該劇共百集，計劃於今年秋季完成拍攝任務。



作為首批進入中國非物質文化遺產名錄、成功躋身聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄的古老民間藝術，300年來，凌源皮影戲深耕在這片文化底蘊厚重的沃土之上，迸發出新的傳承力量。



凌源皮影一唱“封神”



“我演皮影戲40多年，頭一次感到有些緊張和激動，這次拍攝對凌源皮影戲太重要了！”皮影連續劇《封神榜》開機儀式現場吸引了全國各地的專家學者。該劇藝術總監、凌源皮影戲市級非遺代表性傳承人李樹廣領著戲班子成員，一大早就在幕布後面忙碌著，他邊掛皮影，邊跟記者分享此刻心情。



打開《封神榜》的影箱子，仿佛開啟了皮影世界的“萬花筒”：400多個頭茬、100多個身子，外加戰馬、神獸、樓台宮殿、神仙洞府等近百件場景道具，“上歲數”的“老影偶”和新補充的角色集結一起，好似“活”的皮影博物館。



燈光暗去，白色幕布上，光影匯聚交錯，鑼鼓聲響起，煙霧散去，皮影人物依次登場，翻滾、彈跳、打鬥，惟妙惟肖的表演以及獨具特色的掐嗓演唱，讓幕布前的觀眾屏息凝神，生怕錯過任何一處精彩段落。幕布後，11位由國家級、省級和市縣級非遺傳承人組成的戲班，個個身兼數職，到了戲份動情亮嗓，唱罷即刻拿起樂器擊鼓拉弦，忙中有序。這場無需排練的完美演出，憑的全是演員多年默契配合的經驗。



“這部戲是從凌源市收藏的300餘部、4000多卷影卷中挑選出來的精品之作。”李樹廣的愛人、同樣生在皮影世家的凌源皮影戲省級非遺代表性傳承人黃寶艶說，“戲里特殊造型多、武場份額大，在中國皮影界很少有戲班能全本演出，時隔20年能重演《封神榜》，我們感到十分榮幸。”

