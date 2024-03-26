山東濰坊做活“土味兒經濟​”

中評社北京3月26日電／據中國文化報報導，3月8日是國際勞動婦女節，地處山東濰坊青州市大山深處的王家輦村鄉村書房內，一派熱鬧的景象。兩位村內直播員正在手機前，推介村莊家庭農場生產的玉米碎和煎餅。王家輦村黨支部書記陳廣平介紹，以前外出打工的婦女這兩年回來了不少，有的加入家庭農場，有的當起直播員。吸引她們的，就是村莊傳承上百年的民俗手藝。



民俗文化生態的持續改善，給濰坊市鄉村振興帶來發展機遇。濰坊市文化和旅遊局聯動全市文旅部門、非遺保護單位、村集體，做“活”民俗手藝這一門“土味兒經濟”，在現代市場贏得社會效益和經濟效益雙豐收。



搭上旅遊業發展的快車



王家輦村以前的日子，陳廣平記憶猶新。雖然村里有600多年的老屋，有“齊國獵場”的傳說，有省內外聞名的紅絲石礦區，但是很長一段時間里，村民是“守著金飯碗餓肚子”。



最近幾年，得益於上級部門的扶持，王家輦村轉變發展理念，邁入鄉村旅遊的賽道。村街更整潔了，牆上的壁畫顯示著村莊的發展活力，農家樂、民宿也陸續開了起來。



“我們稱不上鄉村旅遊的先行者，但是也算搭上了快車。”陳廣平說，外地遊客增加了村莊的發展活力。村莊的傳統秧歌舞蹈、煎餅美食、織布技藝被重新“喚醒”，傳承了地域文化，也帶來可觀收益。



秉承“資源就地轉化”的理念，濰坊市推動民俗文化資源與旅遊線路融合，讓可看的、可玩的、可吃的，變為民俗風情游的核心吸引物。

