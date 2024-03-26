以色列決定取消訪美代表團

中評社香港3月26日電／聯合國安理會25日通過要求齋月期間加沙地帶立即實行停火的決議後，以色列總理辦公室當日發表聲明說，鋻於“美國立場的變化”，以色列代表團決定取消原計劃前往華盛頓訪問的行程。



聲明稱，安理會決議要求停火不以釋放以方被扣押人員為條件，以色列對美國沒有行使否決權“感到遺憾”，美國“明顯背離”了在聯合國安理會的一貫立場。



新華社報導，聲明說，以總理內塔尼亞胡已在24日明確表示，如果美國背離其原則政策、不對停火決議行使否決權，他將取消以色列代表團的訪美計劃。



據以色列媒體報導，訪美代表團原計劃與美國總統拜登討論以方在加沙地帶南部城市拉法開展軍事行動的替代方案。



內塔尼亞胡近日反覆強調，以軍終將對拉法展開地面進攻。目前有超過150萬巴勒斯坦平民在拉法避難。國際社會擔憂，一旦以軍對拉法發動地面攻勢，將造成更多平民傷亡。



加沙停火決議通過後，正在美國訪問的以色列國防部長加蘭特發表聲明說，以軍會繼續在各地與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）作戰。在所有被扣押在加沙地帶的人員獲釋之前，以方不會停止軍事行動。



聯合國安理會25日通過第2728號決議，要求齋月期間在加沙地帶立即停火，以實現長期、可持續的停火。決議還要求立即無條件釋放所有被扣押人員。這是自去年10月7日巴以衝突升級以來安理會首次通過要求加沙地帶立即停火的決議。14個安理會成員在當天的投票中對決議草案投了贊成票，美國投了棄權票。



