陳建仁結束總質詢　韓國瑜握手致意

韓國瑜在陳建仁致詞結束後，向前握手致意。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月26日電（記者 黃筱筠）“立法院”今天是進行本會期總質詢最後一天，“行政院長”陳建仁也可能在520之後卸任，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄等約10餘名綠委也在最後聆聽陳建仁講感言。陳建仁強調，他從蔡英文任命院長到現在恪守崗位，一直未敢懈怠。“立法院長”韓國瑜也難得下來與陳建仁、綠委們一起合影。



陳建仁在施政總質詢結束後到發言台上致詞，他說，他要向“立法院長”韓國瑜、所有委員給與我們諸多寶貴建議，給我們溫暖感受，要致上最誠摯謝意，也跟“立委”們恭賀。



他表示，他從蔡英文任命院長到現在恪守崗位，一直未敢懈怠，期間要感謝民眾上下一心，重要施政致上誠摯謝意。面對全球政經局勢、“國內外”嚴峻挑戰，台灣始終走在正確道路上，不斷進步成長成為更堅韌的“國家”。



陳建仁說，行政團隊未來會跟“立法院”合作打造安居樂業的幸福家園，“立法院”將展開各項法案以及附屬預算、全台不在籍投票等法案審查，希望“立委”支持並優先審議，齊心推動這些法案，感謝委員的寶貴意見。



陳建仁講完話，底下民進黨“立委”紛紛鼓掌，韓國瑜也走下來一在合影。

