​來張家界慈利縣感受春日文旅狂歡

中評社北京3月26日電／據中國文化報報導，3月16日晚，湖南省張家界市慈利縣城萬人空巷，歡樂喜慶，八方遊客與慈利民眾同賞板板龍燈，共看“春季村晚”。當晚，由張家界市文化旅遊廣電體育局和慈利縣委、縣政府主辦的張家界市2024年“春季村晚”暨第二屆慈利板板龍燈藝術季活動精彩亮相，板板龍燈展演、舞龍展演、文藝展演、旅遊營銷、非遺進景區等精彩活動為全縣民眾和遊客開啟了一場春日文旅狂歡派對。



慈利板板龍燈是國家級非遺項目，是一項集傳統舞蹈、傳統美術、體育競技、民俗於一體的民間藝術。每年春季，當地有“舞起板板龍燈，祈願一年五穀豐登”的習俗，深受群眾的追捧和喜愛。今年春節，慈利板板龍燈還參加了文化和旅遊部開展的“舞動中國龍”龍舞大巡游活動。



當日的活動現場，記者看到，慈利板板龍燈由長7尺、寬3寸的木板連接而成，每段木板上安有5個八方燈籠，木板兩頭均有圓眼，板與板之間用一根小木棒穿插連接，便成了一條長龍。當晚表演的板板龍燈隊伍由導燈、排燈、龍頭燈、龍身燈、繭燈、龍尾燈、魚燈、蝦燈等組成，其中龍身燈由168塊板、840盞燈組成，龍身隊伍長400餘米。



傍晚時分，板板龍燈點亮，擺出“龍騰盛世”四個大字，表達慈利人民對祖國的祝福、對人民的祝願。隨著板板龍燈傳承人李承鋒和劉漢周為板板龍燈點睛，展演正式開始。由158名慈利縣板板龍燈協會會員和260名慈利縣職業中專師生共同舞動400米“長龍”，120面威風鼓鼓聲震天，“長龍”跟著節奏，時而抬頭，時而擺尾，時而蜿蜒前進，時而上下翻飛，讓人目不暇接。



國家級非遺慈利板板龍燈代表性傳承人、慈利縣板板龍燈協會副會長李承鋒告訴記者，慈利板板龍燈有幾個固定的傳統陣型，當晚表演的陣型主要有“太極圖”“撲兒閃翅”和“一筆‘福’”。所有陣型都從繞大盤開始，在導燈和龍頭燈的帶領下逐漸演變陣型，每個陣型用時10分鐘左右。“其表演的複雜性和精準性要求隊員不僅要有極高的默契度，還需要對龍燈的控制技巧有精湛的掌握。”李承鋒說。

