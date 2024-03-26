敘利亞媒體：敘東部多地遭美國空襲

中評社香港3月26日電／據敘利亞媒體26日報導，敘東部代爾祖爾省多處地點當天凌晨遭美國空襲。



敘利亞媒體“沙姆調頻”報導，位於代爾祖爾省代爾祖爾市、邁亞丁市、布卡邁勒市的多處地點遭美國空襲。報導未提及更多細節。



新華社報導，另據總部位於英國的“敘利亞人權觀察組織”消息，伊朗民兵位於代爾祖爾市、邁亞丁市、布卡邁勒市的多處設施遭到空襲。初步統計顯示，空襲造成7名伊朗人死亡，另有人員受傷。該組織目前無法確定空襲實施方是美國還是以色列。

