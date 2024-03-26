《種地吧》：創新推動農文旅融合發展

中評社北京3月26日電／據中國文化報報導，今年2月，由愛奇藝、藍天下傳媒出品的勞作紀實互動節目《種地吧》第二季在愛奇藝上線，並於3月17日登陸江蘇衛視。



從第一季率先開辟農耕題材綜藝的類型化賽道，為觀眾帶來有溫度、有深度、有新意的綜藝新作，到第二季在種植品類、經營範圍、現代化生產等多個方面更新升級、“做大做強”，《種地吧》關注農業發展、展現鄉村風貌的立意以及“十個勤天”積極勵志的新農人形象，日益受到關注和喜愛。同時，節目在促進文化、旅遊與農業融合發展，從小切口展現鄉村振興路徑成效等方面的效能，也得到進一步彰顯。



以小見大，探索鄉村發展有效路徑



《種地吧》第二季的“做大做強”體現在諸多方面，上下游產銷鏈條的完善、產業化特徵的凸顯是一項重要升級，而鄉村產業經濟正是全面推進鄉村振興進程中不可或缺的環節。第二季的種植種類不僅延續第一季已有的冬小麥、玫瑰花，還嘗試了油菜花、辣椒等蔬果，並新開墾擴建龍蝦田、魚塘，養殖錦鯉，建立起大型綜合化“勤天農場”，力求更加全面地展示中國農業發展水平。同時，“十個勤天”還在深度調研、學習後，嘗試開展辣椒醬、草莓醬、玫瑰花餅等蔬果衍生品研發、銷售，延展產業鏈條，做好“土特產”文章，聯動周邊農戶打造農家樂，合力開辟農業共富的新路徑。



產業升級離不開科技支持。今年中央一號文件對強化農業科技支撐作出具體部署，這是鄉村振興的題中應有之義，《種地吧》第二季也從一扇小小的窗口，展現著科技的力量和現代化農業的狀貌。如果說《種地吧》第一季中，“十個勤天”作為種地“小白”，在學習積累農業知識經驗的過程中探索並成長，那麼，第二季中的他們則更加駕輕就熟、信心滿滿，不僅全員農機操作得心應手，還設置了溫控系統以及自動施肥、灌溉等，工作方式明顯向著科技化和智能化方向發展。可見，第二季耕種面積擴大、品類增多，生產效率和產出大大提高，現代科技是重要的支撐力。

