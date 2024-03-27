中評關注：如何減少貿易碎片化？各界熱議

博鰲論壇2024年會“減少貿易碎片化”主題論壇3月26日下午在BFA國際會議中心舉行（中評社 李子寧攝） 中評社博鰲3月27日電（記者 李子寧）博鰲亞洲論壇2024年年會“減少貿易碎片化”主題論壇26日下午在博鰲論壇國際會議中心舉行。來自不同國家的前官員及專家學者就如何在全球化受阻、地緣政治不斷變化背景下的應對新國際貿易保護主義和減少貿易碎片化展開了深入的交流討論。



中國入世首席談判代表、博鰲亞洲論壇原秘書長龍永圖表示，西方國家打造了以WTO為中心的全球貿易體系，建立了一整套國際規則、貿易體系，對於過去幾十年全球貿易發展和經濟繁榮發揮了很大的作用。但是很遺憾，恰恰是他們親手毀掉了一手打造的體制。國際貿易碎片化是由於WTO被邊緣化，當務之急是國家間怎麼共同努力來加強WTO的功能，進行一些必要的改革。



龍永圖說，WTO有三大功能，分別是制定和規範國際多邊貿易規則、組織多邊貿易談判、解決成員之間的貿易爭端。“對於第一個制定和規範國際多邊貿易規則，一些大國阻礙該職能的實現。現在全球面臨的很多議題，都應該制定新的規則，比如，貿易便利化、投資便利化的問題迫在眉睫。



針對貿易碎片化問題，龍永圖認為要推動WTO改革，讓決策機制更有效。同時把WTO的制定規則、開放市場、解決爭端的權威建立起來，實行真正的多邊主義。WTO不是哪個國家說了算，而是世貿組織所有的成員說了算。



新加坡前副總理黃根成表示，過去幾年的經驗表明，對於一個國家來說，具有足夠韌性的供應鏈是非常重要的，但在具有韌性的同時也要保持開放，因為保持開放這一點對所有國家都有益，封閉市場則對任何國家都沒有益處。



黃根成說，雖然當前的全球化進程出現了中斷和逆轉，但是我們仍然需要全球化，否則每一個國家都會陷入非常困難的境地。例如各國一同就氣候問題等進行合作，尋找解決方案，這對於處理人類未來的生存問題來說非常重要。

