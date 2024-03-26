我國海上深層油氣探井測試日產創新高

中評社北京3月26日電／據科技日報報導，25日，記者從中國海油獲悉，我國在渤海超5000米的地層鑽探發現一口高產油氣井，測試日產油氣當量近1400立方米，創造了我國海上深層油氣探井日產最高紀錄，對進一步勘探海洋深層油氣資源、保障國家能源安全具有重要意義。



該井位於渤海中部海域，緊鄰渤海最大富烴凹陷——渤中凹陷，所在構造為火山岩儲層，測試日產原油855立方米、日產天然氣超50萬立方米，折合油氣當量約1400立方米，勘探前景廣闊。



“從我國海洋油氣勘探實踐來說，通常把埋深超過4500米的地層稱為超深層。我們部署的這口探井埋藏在海底超5000米的潛山，地層溫度超過180攝氏度，壓力超過70兆帕，是國內罕見的高溫、高壓超深層油氣井，完成鑽探並獲得高產實屬不易。”中國海油天津分公司副總經理周家雄介紹說。



渤海火山岩潛山分布範圍廣，具有岩性變化快、儲層非均質性強等特點，勘探難度極大，多年來一直未獲突破，屬於傳統意義的勘探“禁區”。近年來，中國海油科研人員探索提出伸展—走滑復合斷裂帶深部油氣勘探理論，不斷創新岩性、岩相預測方法，自主研發潛山流體識別技術，成功預測渤海火山岩潛山優質儲層發育區，探獲高產油氣井。此前，在該理論的指導下，相繼發現了包括渤中26－6、渤中13－2在內的多個深層億噸級油田。



中國海油勘探副總師徐長貴表示，該井的成功鑽探開辟了海上超深層油氣勘探新領域，有效印證了渤海隱性潛山的勘探潛力。同時，伸展—走滑復合斷裂帶深部油氣勘探理論技術的突破，對加快渤海深層—超深層勘探進程、建設海上萬億方大氣區具有積極意義。