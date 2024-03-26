我國科研團隊找到對抗耐藥結核病“新武器”

中評社北京3月26日電／據科技日報報導，3月24日是世界防治結核病日。南開大學饒子和院士團隊與上海科技大學免疫化學研究所張璐研究員團隊合作，首次揭示了抗結核新靶標Rv3806c的冷凍電鏡三維結構，這項發現和功能機制研究是抗結核藥物開發的關鍵。相關研究成果近日發表在微生物領域國際期刊《自然·微生物學》上。



結核病由細菌性病原體結核分枝杆菌（Mtb）感染引起，每年造成千萬人感染、百萬人死亡，是全球重點防控的慢性傳染病。



Rv3806c作為一種參與細胞壁前體生產的膜蛋白磷酸核糖基轉移酶（PRTase），被認為是極具潛力的抗結核新靶標，對其功能機制的研究有望為解決日益嚴重的耐藥結核提供新思路。



此次研究成果分別解析了Rv3806c與其受體底物和供體底物結合復合物的精細三維結構，揭示了該蛋白在細菌質膜上催化磷酸核糖轉移的分子機制，為研究Rv3806c作為新靶點的靶向性藥物研發提供了重要的理論基礎。



該研究還通過結構和功能研究，解釋了臨床在Rv3806c上突變造成乙胺丁醇耐藥的機制，表明位於三聚體界面的磷脂結合位點通過一種可能的變構調節機制影響三聚體的PRTase，從而介導臨床乙胺丁醇耐藥。



“此項工作是聯合攻關團隊聚焦抗結核細胞壁合成全新靶點的又一項重要成果，為系統性理解Mtb獨特複雜的細胞壁組裝分子機制和靶向細胞壁的抗結核新藥發現，提供了結構基礎。”張璐說。