超小型編輯器實現高效編輯動物基因

中評社北京3月26日電／據科技日報報導，25日，記者從中國農業大學獲悉，該校生物學院副教授張然團隊聯合北京首農股份有限公司首席科學家李寧團隊，開發出一種在動物體內具有高效基因編輯能力的超小型基因編輯器——TnpB，有望成為我國開發基因編輯動物的底層基因編輯工具。相關成果日前發表在國際期刊《細胞發現》上。



基因編輯技術可精準創造動物的優良性狀，在抗病、節約糧食、提高動物福利和環境友好等方面展現出巨大潛力。據瞭解，我國是世界上研發基因編輯動物種類最多的國家之一。然而，當前大多數基因編輯工具專利掌握在發達國家研發機構和企業手中。



論文共同通訊作者張然告訴科技日報記者，2021年，來自耐輻射奇球菌的小型基因編輯器（ISDra2－TnpB）首次被發現，其大小僅有408個氨基酸，只相當於經典基因編輯器中Cas9蛋白的三分之一，因而具有更高的遞送靈活性。此次研究團隊首次證實該小型基因編輯器可在哺乳動物體內實現高效精準編輯。



不僅如此，該團隊還開發出一系列截短的超小型基因編輯器。該編輯器通過縮短TnpB蛋白（一種轉座子編碼的蛋白）的一端來生成，在哺乳動物細胞和小鼠體內同樣具有高效的基因編輯能力。研究顯示，僅有379個氨基酸大小的超小型基因編輯器基因編輯效率最佳，可在哺乳動物體內實現單基因或多基因同步精準編輯，且沒有檢測到脫靶效應。



張然透露，目前TnpB及其在哺乳動物體內的基因編輯能力已獲得中國發明專利授權，對推進我國基因編輯動物創新和產業發展具有重大意義。