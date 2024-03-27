傅健慈：國安立法彰法治公義利安居樂業

全國港澳研究會理事、法學教授傅健慈（中評社資料圖 盧哲攝） 中評社香港3月27日電（記者 盧哲）香港特區立法會近日三讀全票通過《維護國家安全條例》。香港特區行政長官李家超22日根據基本法第四十八條第三款簽署經立法會通過的《維護國家安全條例》（《條例》）。《條例》於23日刊憲生效。全國港澳研究會理事、法學教授傅健慈接受中評社記者專訪時表示，香港國安法和基本法第23條有機銜接，相輔相承，補上國家安全的漏洞和短板，平衡了法治和市民的人權自由，健全完善維護國家安全的法律制度和執行機制，彰顯法治公義。傅健慈表示，《條例》令香港維護國家安全不留死角，更有利於市民安居樂業、企業放心投資，確保“一國兩制”實踐行穩致遠。



傅健慈說，香港特區立法會全票通過《維護國家安全條例》，順利完成基本法第23條立法，香港履行了憲制責任，完成了歷史光榮任務，展現“愛國者治港”，高質量、高效的立法，為“興”的動能提供重要支撐，立法獲得強大民意支持，社會各界熱烈歡迎，開啟了法治新篇章，“意義重大，令人感到十分興奮鼓舞！”



傅健慈表示，香港國安法是全國性法律，基本法第23條是進行香港本地立法，共同的立法目的是堅定維護國家安全、統一和發展利益及香港的長期繁榮穩定。基本法第23條立法的項目共有7條，跟香港國安法重疊的地方衹有兩個，即分裂國家罪、顛覆國家政權罪，故此第23條立法有必要性、迫切性。香港國安法和基本法第23條有機銜接，相輔相承，補上國家安全的漏洞和短板，平衡了法治和市民的人權自由，健全完善維護國家安全的法律制度和執行機制，彰顯法治公義。



傅健慈指出，此次立法審議過程非常高效，特區立法機關與行政機關展現了互動新模式，以行政主導，立法互相配合監督，立法會議員日以繼夜，全速嚴謹審議草案的每一條條文，並提出建設性的建議，特區政府也相應作出91項修改；立法會三讀全票通過，展示“愛國者治港”的新氣象，有利於香港繁榮穩定、長治久安，確保“一國兩制”實踐行穩致遠。

