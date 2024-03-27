中評聚焦：科技革命成熱點 各界人士談影響

博鰲論壇2024年會“科技革命‘奇點’離我們有多遠”主題論壇3月26日下午在BFA國際會議中心舉行（中評社 李子寧攝） 中評社博鰲3月27日電（記者 李子寧）博鰲亞洲論壇2024年年會“科技革命‘奇點’離我們有多遠？”主題論壇26日下午在博鰲論壇國際會議中心舉行。多名來自不同國家的前官員及專家學者，就近年來人工智能飛速發展和技術迭代，以及科技對世界所產生的深刻影響展開深入討探討。



博鰲亞洲論壇咨委、芬蘭前總理阿霍表示，突破性的技術在解決人類問題方面發揮著非常重要的作用，例如當前全球面臨著嚴峻的環境問題，急需尋找解決方案以維持世界發展的可持續性，例如利用風能和太陽能以及生物質來替代化學燃料，核能也是需要進行大力發展，因為光靠風電和光電無法完全解決問題，所以必須要有突破性的技術。



阿霍指出，當前中國面臨老齡化的問題，特別是未來幾十年裡，將會產生大量的退休人員，而現有的商業養老模式或者政府推行的養老模式將無法應對如此龐大的老齡人口，而最新的人工智能技術相信將會很好地在未來解決中國和世界其他國家的老齡化問題。所以說，創新非常重要，同時創新性技術的應用和實施，將會極大地幫助人類解決包括養老在內的各式各樣的新的社會性問題。



澳門科技大學協理副校長、澳門空間技術與應用研究院院長張可可表示，AI技術和快速計算機的發展，使得人類對空間的探索更加強力、更加深入。例如發射天問二號到火星獲取樣本後，帶回到地球進行分析研究，以研究火星的相關情況，對人類未來的發展具有重要意義。



遠大科技集團有限公司董事長兼總裁張躍指出，科技與當前突出的環境問題有著非常密切的關係，可以說科技越繁榮環境問題就越嚴重。解決這個問題的核心就是能源，如果不把太陽能或者風能大力發展起來，那麼人類是沒有未來的。

