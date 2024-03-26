阿爾茨海默病或可通過光療改善

中評社北京3月26日電／據科技日報報導，25日，記者從海南大學獲悉，該校生物醫學工程學院周非凡教授團隊發現，對衰老及患阿爾茨海默病的小鼠實施無接觸經顱光療，可緩解小鼠病理現象、提升認知能力。這一發現為改善神經退行性疾病提供了一種潛在的調控策略。相關研究成果發表在國際期刊《自然·通訊》上。



阿爾茨海默病是一種與年齡相關的神經退行性疾病，也是最為常見的高致死率老年疾病之一，其主要病理特徵為β－澱粉樣蛋白異常聚集和神經元纖維纏結，進而導致神經元功能障礙和認知能力下降。目前主流的藥物治療存在藥效不佳、易誘發毒副作用等問題，亟須開發安全有效的治療新手段。



據瞭解，腦膜淋巴管是中樞神經系統引流的重要途徑，具有清除β－澱粉樣蛋白的功能，且會隨著年齡增長或阿爾茨海默病發展而發生功能退化，這一現象被認為可能是加劇認知功能障礙和神經損傷的潛在因素，因此將其作為年齡相關認知障礙的治療靶點具備較大可行性。



為此，周非凡團隊提出通過光調控腦膜淋巴管功能改善神經退行性疾病的治療策略。研究結果表明，利用近紅外激光，對衰老及患阿爾茨海默病的小鼠實施了為期4周808納米的無接觸經顱光療後，可顯著增強小鼠的腦膜淋巴內皮細胞功能，進而提升淋巴系統引流，最終促進小鼠的病理緩解和認知改善。