全國最大綠電制氫加氫一體站建成

中評社北京3月26日電／據科技日報報導，25日，記者在湖南長沙經開區獲悉，三一集團旗下三一氫能新建設的綠電制氫加氫一體站開展了氫能源重卡的加氫測試。據悉，這是目前我國最大的綠電制氫加氫一體站，站內碱性電解槽等核心設備均由三一自主研發，每日制氫加氫量不少於2噸。



目前，我國已建設超過400家加氫站，約95%為外供氫加氫站，存在運輸成本高、多數加氫站規模較小、設備折舊和人工成本較高等問題。



三一2000千克氫能示範站為“光伏綠電＋制加氫一體站＋氫能車輛應用”的氫能示範項目，加氫站總投資超3700萬元，占地6300平方米，主要用於滿足三一氫能電池車輛、氫能源重卡和氫能源攪拌車等設備的測試加氫需求。站點主要採用園區廠房屋頂20兆瓦光伏作為用電來源，制氫能力達每小時2000標方，加氫能力為每天2000千克，24小時滿負荷運行時，整站最高制氫能力和加注能力可以提升到4噸以上，可以滿足100輛以上氫能商用車加注需求。



三一氫能裝備研究院加氫裝備總體所所長王志民介紹，此次建設的綠電制氫加氫一體站採用一體化設計，省去了制氫到用氫之間高昂的運輸成本，大大降低了氫能使用成本。



“以湖南為例，充分考慮到湖南缺少高純氫氣源情況，採用一體站相較於傳統外供氫加氫站可節省高昂的氫氣運輸成本。”王志民透露，經測算，在65%運營負荷下，站點成本低於30元／千克。這意味著在不考慮國家氫氣補貼的情況下，可做到“氫油同價”，有望助力氫能交通運營場景商用應用領域示範。



王志民介紹，截至目前，三一氫能已打造了自主知識產權的電解水制氫系統、加氫裝備及核心零部件，成功布局了綠氫的制取—儲運—加注裝備全產業鏈。這一制氫加氫一體站模式可合理利用化工園區就近風光資源開展綠電制氫，提供大規模化工用氫，打造“零碳工廠模式”。